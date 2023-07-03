大谷翔平、「二刀流」でオールスター 投手でも選出
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【7月3日 AFP】米大リーグ機構（MLB）は2日、11日にシアトル（Seattle）で行われるオールスターゲーム（93rd MLB All-Star Game）の投手と控え選手を発表し、ロサンゼルス・エンゼルス（Los Angeles Angels）の大谷翔平（Shohei Ohtani）は、ファン投票のア・リーグ指名打者（DH）部門に続き投手としても選ばれ、「二刀流」での選出を果たした。
先発野手はすでに6月29日にファン投票で決まり、この日は選手間投票とコミッショナー事務局によって投手と控え選手が選ばれた。両リーグの監督は、試合前日に先発投手を発表する。
ファン投票によるオールスターの先発野手は以下の通り。
■ア・リーグ
捕手：ジョナ・ハイム（Jonah Heim）/テキサス・レンジャーズ（Texas Rangers）
一塁手：ヤンディ・ディアス（Yandy Diaz）/タンパベイ・レイズ（Tampa Bay Rays）
二塁手：マーカス・セミエン（Marcus Semien）/テキサス・レンジャーズ
三塁手：ジョシュ・ヤン（Josh Jung）/テキサス・レンジャーズ
遊撃手：コーリー・シーガー（Corey Seager）/テキサス・レンジャーズ
外野手：マイク・トラウト（Mike Trout）/ロサンゼルス・エンゼルス
外野手：ランディ・アロサレーナ（Randy Arozarena）/タンパベイ・レイズ
外野手：アーロン・ジャッジ（Aaron Judge）/ニューヨーク・ヤンキース（New York Yankees）
DH：大谷翔平/ロサンゼルス・エンゼルス
■ナ・リーグ
捕手：ショーン・マーフィー（Sean Murphy）/アトランタ・ブレーブス（Atlanta Braves）
一塁手：フレディ・フリーマン（Freddie Freeman）/ロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）
二塁手：ルイス・アラエス（Luis Arraez）/マイアミ・マーリンズ（Miami Marlins）
三塁手：ノーラン・アレナド（Nolan Arenado）/セントルイス・カージナルス（St. Louis Cardinals）
遊撃手：オーランド・アルシア（Orlando Arcia）/アトランタ・ブレーブス
外野手：ロナルド・アクーニャJr.（Ronald Acuna Jr.）/アトランタ・ブレーブス
外野手：ムーキー・ベッツ（Mookie Betts）/ロサンゼルス・ドジャース
外野手：コービン・キャロル（Corbin Carroll）/アリゾナ・ダイヤモンドバックス（Arizona Diamondbacks）
DH：J.D.マルティネス（JD Martinez）/ロサンゼルス・ドジャース
(c)AFP