動画：チャールズ英国王の「公式誕生日」祝いパレード
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【6月19日 AFP】英ロンドンで17日、チャールズ国王（King Charles III）の「公式誕生日」を祝うパレード「軍旗分列行進式（トゥルーピング・ザ・カラー、Trooping of the Colour）」が行われた。
式典にはチャールズ国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子（Prince William）とキャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of Wales）、その長男ジョージ王子（Prince George、9）と長女シャーロット王女（Princess Charlotte、8）、次男ルイ王子（Prince Louis、5）、チャールズ国王の妹のアン王女（Princess Anne）や弟のエドワード王子（Prince Edward）らが参加した。
ロンドン中心部のグリーンパーク（Green Park）付近から41発の祝砲が上がると、約70機の空軍機が儀礼飛行を行った。
チャールズ国王の実際の誕生日は11月14日だが、王室にはこれとは別に公式誕生日を祝う伝統がある。(c)AFP/Helen ROWE