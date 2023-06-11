大谷が2戦連発の18号本塁打、千賀と藤浪は白星
発信地：アナハイム/米国
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【6月11日 AFPBB News】米大リーグ（MLB）は10日、各地で試合が行われ、ロサンゼルス・エンゼルス（Los Angeles Angels）の大谷翔平（Shohei Ohtani）はシアトル・マリナーズ（Seattle Mariners）戦に2番・指名打者（DH）で先発し、3回に第18号2点本塁打を放つなど、4打数1安打2打点2三振だった。エンゼルスは2-6で敗れた。
ニューヨーク・メッツ（New York Mets）の千賀滉大（Kodai Senga）はピッツバーグ・パイレーツ（Pittsburgh Pirates）戦に先発登板し、7回を投げて2安打4四球無失点、6奪三振で6勝目（3敗）を挙げた。
また、オークランド・アスレチックス（Oakland Athletics）の藤浪晋太郎（Shintaro Fujinami）はミルウォーキー・ブルワーズ（Milwaukee Brewers）戦の9回に4番手として登板し、1回を投げて無安打1四球、1奪三振を記録。10回にチームが勝ち越したため、3勝目（6敗）を挙げた。チームは2-1で勝利した。(c)AFPBB News