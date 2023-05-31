シフィオンテクが初戦突破、16歳アンドレーワもGS初勝利 全仏OP
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【5月31日 AFP】全仏オープンテニス（French Open 2023）は30日、女子シングルス1回戦が行われ、大会第1シードの前回女王イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は6-4、6-0のストレートでクリスティーナ・ブクサ（Cristina Bucsa、スペイン）を下し、2回戦に進出した。
女子では16年ぶりの大会連覇を目指すシフィオンテクは、序盤につまずいたが立ち直って勝利した。世界ランキング1位だが、今大会の結果次第ではアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）かエレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）にトップを明け渡す可能性がある。
全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）覇者で第4シードのルバキナは、10代のブレンダ・フルビルトバ（Brenda Fruhvirtova、チェコ）に6-4、6-2で勝利し、シフィオンテクへのプレッシャーをかけ続けている。
また、昨年のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）と全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）で準優勝した第7シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）も、6-4、6-1で前週WTAツアー初優勝を飾ったルシア・ブロンゼッティ（Lucia Bronzetti、イタリア）に快勝した。
ロシア出身の16歳で、予選を勝ち上がってきたミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）は、四大大会（グランドスラム）本戦デビューでアリソン・リスク・アムリトラジ（Alison Riske Amritraj、米国）に6-2、6-1で勝利した。
前回ファイナリストで第6シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は、苦しみながらも3-6、6-1、6-2でレベッカ・マサロバ（Rebecca Masarova、スペイン）を退けたが、2021年大会女王で第13シードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）は2-6、4-6でレシヤ・ツレンコ（Lesia Tsurenko、ウクライナ）に敗れ、2年連続の初戦敗退となった。(c)AFP/Dave JAMES