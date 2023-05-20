G7首脳、「ワーキングランチ」前に集合写真撮影
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【5月20日 AFP】広島で開催されている先進7か国（G7）首脳会議（サミット）は20日、2日目を迎え、「ワーキングランチ」を前に各国首脳が集合写真の撮影に臨んだ。
ワーキングランチでは、経済安全保障についての討議が行われる。
G7首脳は、岸田文雄（Fumio Kishida）首相、米国のジョー・バイデン（Joe Biden）大統領、フランスのエマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領、英国のリシ・スナク（Rishi Sunak）首相、カナダのジャスティン・トルドー（Justin Trudeau）首相、イタリアのジョルジャ・メローニ（Giorgia Meloni）首相、ドイツのオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相、欧州連合（EU）欧州理事会（European Council）のシャルル・ミシェル（Charles Michel）常任議長（EU大統領）、欧州委員会（European Commission）のウルズラ・フォンデアライエン（Ursula von der Leyen）委員長。(c)AFP