G7首脳、厳島神社を訪問
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【5月20日 AFP】先進7か国（G7）首脳は19日、広島県廿日市市の宮島を訪問し、国連教育科学文化機関（UNESCO、ユネスコ）の世界文化遺産に登録されている厳島神社（Itsukushima Shrine）で、大鳥居を背景に集合写真を撮影した。
G7首脳は、岸田文雄（Fumio Kishida）首相、米国のジョー・バイデン（Joe Biden）大統領、フランスのエマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領、英国のリシ・スナク（Rishi Sunak）首相、カナダのジャスティン・トルドー（Justin Trudeau）首相、イタリアのジョルジャ・メローニ（Giorgia Meloni）首相、ドイツのオラフ・ショルツ（Olaf Scholz）首相、欧州連合（EU）欧州理事会（European Council）のシャルル・ミシェル（Charles Michel）常任議長（EU大統領）、欧州委員会（European Commission）のウルズラ・フォンデアライエン（Ursula von der Leyen）委員長。(c)AFP