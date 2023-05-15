中国本土と香港間の金利スワップ相互取引、5月15日に開始
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【5月15日 Xinhua News】中国香港金融管理局（HKMA）はこのほど、中国本土と香港の間の金利スワップ相互取引「互換通（スワップコネクト）」について、香港から本土に投資する「北行き」の取引を5月15日に開始すると明らかにした。まずは金利スワップを対象とし、取引や決済は人民元建てで行う。
中国人民銀行（中央銀行）と香港証券先物委員会（SFC）、HKMAが昨年7月4日、「互換通」の導入を発表していた。本土・香港間のデリバティブ（金融派生商品）市場の協調的発展を促進し、高水準の金融開放の枠組みを構築するのが狙い。まずは「北行き」を先行し、境外（外国と中国香港・マカオ・台湾地区）の投資家が本土の銀行間デリバティブ市場に参加できるようにする。
人民銀とSFC、HKMAは、クロスボーダー金融取引の監督管理に関する協力の原則と具体的な手配について合意し、「内地・香港の債券およびデリバティブ市場関連事項に関する了解覚書」を締結。「互換通」の運営と金融市場の安定、公正な取引の確保に向けた協力体制を整備した。(c)Xinhua News/AFPBB News