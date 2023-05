【5月8日 AFP】英ロンドン西方のウィンザー城(Windsor Castle)で7日、チャールズ国王(King Charles III)の戴冠を祝うコンサートが開かれ、ケイティ・ペリー(Katy Perry)さんやライオネル・リッチー(Lionel Richie)さん、「テイク・ザット(Take That)」らがパフォーマンスを披露した。

チャールズ国王夫妻らがロイヤルボックスから鑑賞する中、ウィリアム皇太子(Prince William)はステージで、昨年亡くなったエリザベス女王(Queen Elizabeth II)も「優しく見守ってくれている」「母親として誇らしいはず」だとスピーチ。また「50年以上にわたり、英国および英連邦全体、そして世界中で、現在と未来の世代に奉仕してきた」と父である国王を称賛し、「パー(パパ)、私たちは皆、あなたを誇りに思う」と語り掛けた。

映像にはハリウッドスターのトム・クルーズ(Tom Cruise)さんらも登場し、お祝いのメッセージを寄せた。(c)AFP/Justin TALLIS in Windsor and Joe JACKSON in London