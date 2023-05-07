英戴冠式、ロイヤルキッズに注目 最年少2人は不在
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【5月7日 AFP】ロンドン中心部ウェストミンスター寺院（Westminster Abbey）で6日に行われたチャールズ英国王（King Charles III、74）の戴冠式では、年少世代の王族が注目を集めた。ただ、最年少の2人は不在だった。
ヘンリー王子（Prince Harry）とメーガン妃（Meghan, Duchess of Sussex）夫妻の長男アーチー王子（Prince Archie、4）と長女リリベット王女（Princess Lilibet、1歳11か月）はメーガン妃と共に米カリフォルニア州の自宅にとどまり欠席。ヘンリー王子は独りで戴冠式に参列した。
一方、ウィリアム皇太子（Prince William）とキャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of Wales）の長男ジョージ王子（Prince George、9）と長女シャーロット王女（Princess Charlotte、8）、次男ルイ王子（Prince Louis、5）は、世界各国の元首や王族らと共に約2時間に及ぶ戴冠式に家族そろって参列した。
将来国王になるジョージ王子は、国王の介添えをする「ページ・オブ・オナー（侍者）」の大役を果たした。他方、シャーロット王女がルイ王子と手をつないでエスコートする姿も見られた。ルイ王子は時折あくびをしたり、指さししながらシャーロット王女に目を向ける姿がカメラに捉えられた。(c)AFP/Helen ROWE