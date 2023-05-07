チャールズ英国王戴冠式 エリザベス女王以来70年ぶり
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【5月7日 AFP】英国のチャールズ国王（King Charles III、74）の戴冠式が6日、ロンドン中心部のウェストミンスター寺院（Westminster Abbey）で行われた。1953年の母エリザベス女王（Queen Elizabeth II）の戴冠式以来70年ぶりで、英史上最高齢の戴冠となった。
英国国教会のジャスティン・ウェルビー（Justin Welby）カンタベリー大主教（Archbishop of Canterbury）が午後0時2分（日本時間同8時2分）、国王に王室の至宝「聖エドワード王冠（St Edward's Crown）」を授けた。
国王が冠を頂くと、世界各国の元首や王族ら参列者約2300人が「国王陛下万歳」と唱えた。会場ではファンファーレが響き、英内外で祝砲がとどろいた。
英国から遠く離れた太平洋の島国バヌアツでも、国王の父フィリップ殿下（Prince Philip）が神としてあがめられているタナ（Tanna）島で数百人が戴冠を祝った。
式では、国王の妻カミラ王妃（Queen Consort Camilla、75）の戴冠も行われた。(c)AFP