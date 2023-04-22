大谷と菊池が3勝目 鈴木と吉田は適時二塁打
発信地：アナハイム/米国
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【4月22日 AFPBB News】米大リーグ（MLB）は21日、各地で試合が行われ、ロサンゼルス・エンゼルス（Los Angeles Angels）の大谷翔平（Shohei Ohtani）はカンザスシティ・ロイヤルズ（Kansas City Royals）戦に2番・投手兼指名打者（DH）で先発出場し、7回2安打無失点、11奪三振の好投で3勝目（0敗）を挙げた。打者としては4打数1安打。エンゼルスは2-0で勝利した。
トロント・ブルージェイズ（Toronto Blue Jays）の菊池雄星（Yusei Kikuchi）はニューヨーク・ヤンキース（New York Yankees）戦に先発登板し、6回4安打1失点、3三振で3勝目（0敗）を手にした。ブルージェイズは6-1で快勝した。
シカゴ・カブス（Chicago Cubs）の鈴木誠也（Seiya Suzuki）はロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）戦に4番・右翼で先発出場し、初回に先制の2点二塁打を放つなど4打数2安打2打点の活躍だった。カブスは13-0で大勝した。
ボストン・レッドソックス（Boston Red Sox）の吉田正尚（Masataka Yoshida）はミルウォーキー・ブルワーズ（Milwaukee Brewers）戦に4番・左翼で先発し、7回に適時二塁打を放つなど4打数1安打1打点だった。レッドソックスは5-3で勝利した。(c)AFPBB News