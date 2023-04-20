世界最大ロケット、試験飛行中に爆発 スペースXの「スターシップ」
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【4月18日 AFP】（更新）米テキサス州で20日、米宇宙開発企業スペースX（SpaceX）が打ち上げた世界最大のロケットが、試験飛行中に爆発した。
世界最大のロケットを用いた宇宙船システム「スターシップ（Starship）」は午前8時33分（日本時間午後10時33分）、テキサス州ボカチカ（Boca Chica）にある同社施設「スターベース（Starbase）」からの打ち上げに成功。宇宙船は飛行開始から3分後に第1段ロケットブースターから切り離される予定だったが、切り離しは失敗し、ロケットが爆発した。
今回の試験飛行は、宇宙船「スターシップ」と第1段ブースターロケット「スーパーヘビー（Super Heavy）」を組み合わせたものとしては初めてだった。
飛行は完了できなかった形だが、スペースXは試験の成功を宣言。イーロン・マスク（Elon Musk）最高経営責任者（CEO）はツイッター（Twitter）への投稿で、自社のチームをたたえ、「数か月後に行う次回の打ち上げ試験に向け、多くを学んだ」と表明した。(c)AFP