【4月19日 AFP】2020年米大統領選で結果を不正に操作していたとの虚偽の報道で名誉を毀損(きそん)されたとして、投票集計機メーカー、ドミニオン・ボーティング・システムズ(Dominion Voting Systems)がFOXニュース(Fox News)に損害賠償を求めていた訴訟は18日、FOXが7億8750万ドル(約1000億円)を支払うことで和解した。

ドミニオンは2021年3月、同社の集計機が不正に使われたことでジョー・バイデン(Joe Biden)氏に敗れたとするドナルド・トランプ(Donald Trump)氏の根拠のない主張を、FOXは虚偽と知りながら報じていたとして、FOX側に16億ドル(約2100億円)の損害賠償を求めて提訴していた。

今回の訴訟は、メディアが虚偽情報を故意に流しても、言論の自由の下では許されるのかを問う試金石になるとみられていた。

和解の結果、FOXを所有するメディア王ルパート・マードック(Rupert Murdoch)氏や、タッカー・カールソン(Tucker Carlson)氏、ショーン・ハニティ(Sean Hannity)氏らFOXの人気司会者が証言台に立つ必要はなくなった。(c)AFP/Susannah WALDEN with Peter HUTCHISON in New York