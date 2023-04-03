【4月3日 Xinhua News】中国重慶市（Chongqing）で3月29日、中国（重慶）・日本経済貿易交流会が開かれた。同市と四川省（Sichuan）成都市（Chengdu）に駐在する日本の関係機関責任者や重慶市政府の関係部門責任者、日系企業の代表者など50人余りが出席し、重慶市貿易促進会の何毅（He Yi）会長、日本の高田真里駐重慶総領事、重慶日本商工クラブの三好隆会長があいさつした。

交流会では、ホンダの中国法人「本田動力」、いすゞ自動車の合弁企業「五十鈴慶鈴」、光学機器メーカーHOYAの合弁企業「重慶邁特光電」など日系企業20社が、投資優遇政策や地域的な包括的経済連携（RCEP）、ビジネス環境の改善などを巡り、また、成渝（せいゆ、成都と重慶）地区双城経済圏や西部陸海新ルートなど重要国家発展戦略の日系企業に対する影響について意見を交換した。重慶市からは発展改革委員会や経済・情報化委員会、商務委員会、政府口岸（通関地）物流弁公室などの担当者が出席し、日系企業の質問に答えた。(c)Xinhua News/AFPBB News