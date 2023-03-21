BNPパリバ優勝のルバキナ、自己最高7位浮上 最新世界ランキング
このニュースをシェア
【3月21日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが20日に発表され、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）女王のエレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）が三つ順位を上げ、自己最高の7位につけた。
ルバキナは19日に行われたBNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）決勝でアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）を破り、今年の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）決勝で同選手に敗れた雪辱を果たした。
ウィンブルドンがロシアとベラルーシの選手を出場禁止にしたことによってランキングポイントの対象外となっていなければ、ルバキナの順位はもっと高くなっていた。
一方、イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は、インディアンウェルズ（Indian Wells、BNPパリバ・オープン）の準決勝でルバキナに敗れて連覇を逃したものの、世界1位の座を独走で維持している。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/9975ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ/6740ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/5605ポイント
4位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/4990ポイント
5位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/4976ポイント
6位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/4401ポイント
7位：エレナ・ルバキナ/3720ポイント
8位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3375ポイント
9位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/3360ポイント
10位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3191ポイント
11位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova、ロシア）/2470ポイント
12位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2377ポイント
13位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2324ポイント
14位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2276ポイント
15位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）/2191ポイント
16位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2182ポイント
17位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/2155ポイント
18位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2005ポイント
19位：マグダ・リネッテ（Magda Linette、ポーランド）/1770ポイント
20位：ドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）/1662ポイント
(c)AFP