アルカラスが世界1位奪還、ナダルは18年ぶりトップ10圏外に
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【3月21日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが20日に発表され、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）で優勝を飾ったカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）が、トップに返り咲いた。
19日に行われた決勝でダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）に快勝したアルカラスは、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていないため大会を欠場したノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）から1位の座を奪い返した。
一方でラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）は約18年ぶりにトップ10から陥落した。全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023）敗退後、負傷で戦線離脱しているナダルは13位に転落。通算22度の四大大会（グランドスラム）制覇を果たしているナダルがトップ10圏外になったのは、2005年4月以来となった。
また、BNPパリバ・オープンで連覇を逃したテイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）は、5ランクダウンの10位に順位を落としている。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：カルロス・アルカラス/7420ポイント
2位：ノバク・ジョコビッチ/7160ポイント
3位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/5770ポイント
4位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/5560ポイント
5位：ダニール・メドベージェフ/4330ポイント
6位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/3415ポイント
7位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）/3390ポイント
8位：ホルガー・ルーネ（Holger Rune、デンマーク）/3325ポイント
9位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3065ポイント
10位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/2975ポイント
11位：ヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）/2925ポイント
12位：キャメロン・ノーリー（Cameron Norrie、英国）/2815ポイント
13位：ラファエル・ナダル/2715ポイント
14位：フランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）/2710ポイント
15位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/2580ポイント
16位：カレン・ハチャノフ（Karen Khachanov）/2505ポイント
17位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2230ポイント
18位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/2085ポイント
19位：トミー・ポール（Tommy Paul、米国）/2045ポイント
20位：ボルナ・チョリッチ（Borna Coric、クロアチア）/1905ポイント
(c)AFP