サバレンカ、サッカリ退け初4強 BNPパリバOP
発信地：インディアンウェルズ/米国
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【3月18日 AFP】テニス、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）は17日、女子シングルス準決勝が行われ、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）覇者で大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）が6-2、6-3で第7シードのマリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）を下し、初の決勝進出を果たした。
これで今季の戦績を17勝1敗とした世界ランキング2位のサバレンカは、同1位の前年覇者イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）とウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）女王エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）の勝者と決勝で対戦する。
シフィオンテクは昨季の全仏オープン（French Open 2022）と全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）を制しており、サバレンカが勝利したことで、決勝は四大大会（グランドスラム）現女王同士の対決が決定した。(c)AFP