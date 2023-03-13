ガウフ快勝で4回戦進出、サッカリとペグラも勝利 BNPパリバOP
発信地：インディアンウェルズ/米国
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【3月13日 AFP】テニス、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）は12日、女子シングルス3回戦が行われ、大会第6シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は6-4、6-3でリンダ・ノスコバ（Linda Noskova、チェコ）に快勝し、4回戦に進出した。
前回準優勝で第7シードのマリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）は、2時間半の戦いの末に3-6、6-2、6-4の逆転で第27シードのアンヘリナ・カリニナ（Anhelina Kalinina、ウクライナ）に勝利した。サッカリは2戦連続の逆転勝ちとなった。
第3シードのジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）も3-6、6-4、7-5で第26シードのアナスタシア・ポタポワ（Anastasia Potapova）を退け、こちらも2回戦に続く逆転勝利。全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）女王で第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は、予選勝者のレシヤ・ツレンコ（Lesia Tsurenko、ウクライナ）の棄権により勝ち上がった。(c)AFP