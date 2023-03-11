サバレンカ快勝で3回戦へ BNPパリバOP
発信地：インディアンウェルズ/米国
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【3月11日 AFP】テニス、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）は10日、女子シングルス2回戦が行われ、全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2023）覇者で大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は6-2、6-0でエフゲニア・ロディナ（Evgeniya Rodina）に快勝し、3回戦に進出した。
全豪オープン後、2大会目の出場となっているサバレンカは次戦、第29シードのドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）を2-6、6-2、6-2で破ったレシヤ・ツレンコ（Lesia Tsurenko、ウクライナ）と対戦する。
第6シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は6-2、6-4でクリスティーナ・ブクサ（Cristina Bucsa、スペイン）にストレート勝ち。前回準優勝で第7シードのマリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）は2-6、6-4、6-0でシェルビー・ロジャース（Shelby Rogers、米国）に逆転勝ちした。(c)AFP/Rebecca BRYAN