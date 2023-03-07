トップ20変動なし、前週優勝コスチュークは12位上昇 最新世界ランク
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【3月7日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが6日に発表され、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）開幕を前に、イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）がトップの座を維持した。
トップ20に変動がない中、5日にATXオープン（ATX Open 2023）を制したマルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）が12ランクアップの40位に浮上している。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/10585ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/6100ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/5495ポイント
4位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/4921ポイント
5位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/4905ポイント
6位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/4251ポイント
7位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3415ポイント
8位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3375ポイント
9位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/3360ポイント
10位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2935ポイント
11位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova）/2620ポイント
12位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）/2301ポイント
13位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2246ポイント
14位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2237ポイント
15位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2227ポイント
16位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2205ポイント
17位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/2045ポイント
18位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2030ポイント
19位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/1955ポイント
20位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/1857ポイント
(c)AFP