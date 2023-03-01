【3月1日 CGTN Japanese】中国の白鶴灘水力発電所で2月27日、最後の発電ユニット（9#ユニット）が検収に合格しました。これにより同発電所の16基の発電ユニットは全て検収に合格しました。

四川省（Sichuan）と雲南省（Yunnan）の省境に位置する白鶴灘水力発電所は、三峡集団が金沙江下流で投資・建設する4段のカスケード式発電所のうちの2段目にあたります。出力100万キロワット水力発電ユニット16基が設置され、総発電設備容量は1600万キロワットです。2月26日時点で、今年に入ってからの発電量は90億キロワット時、累計発電量は646億5000万キロワット時に達しています。

白鶴灘水力発電所は三峡発電所に次ぐ世界第2の水力発電所です。ここ数年の年平均発電量は624億4300万キロワット時で、約7500万人の1年間の生活用電力需要を満たすことができ、年間で約1968万トンの石炭消費（標準炭換算）を減らし、二酸化炭素排出量を約5200万トン削減できます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News