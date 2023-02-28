キリオスがBNPパリバOP欠場 膝の回復間に合わず
発信地：ロサンゼルス/米国
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【2月28日 AFP】テニス、男女共催のBNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2023）の主催者は27日、ニック・キリオス（Nick Kyrgios、オーストラリア）が膝の手術からの回復が間に合わないため、大会を欠場すると発表した。
現在世界ランク19位につけるキリオスは、昨年の全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2022）で8強入りし後に出場した楽天ジャパンオープン（Rakuten Japan Open Tennis Championships 2022）以降、ツアー大会でプレーしていない。1月には、全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023）の欠場を発表し、左膝外側半月板の手術を受けていた。
マネジャーのダニエル・ホースフォール（Daniel Horsfall）氏は後に「手術は大成功だった」と明かし、BNPパリバ・オープンでの復帰を目指していると述べていた。
キリオスは昨年大会で準々決勝に進出したものの、ラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）にフルセットの末敗れている。
米メディアはこの日、キリオスがBNPパリバ・オープンの直後に開催されるマイアミ・オープン（Miami Open 2023）も棄権したと報じている。(c)AFP