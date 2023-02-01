中国の財政収入、22年は20兆元超
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【2月1日 Xinhua News】中国財政部は30日、オンライン記者会見を開き、2022年の全国一般公共予算（一般会計に相当）収入が前年比0・6％増の20兆3703億元（1元＝約19円）だったと明らかにした。未控除付加価値税の還付分を除くと9・1％増となった。
同部の責任者は、22年の予算執行状況は全体的に良好で、民生などの重点分野への支出が力強く確保されたと述べた。
収入の内訳は、中央政府が3・8％増（還付分除外は13・1％増）の9兆4885億元、地方政府が2・1％減（同5・9％増）の10兆8818億元。全国の税収は3・5％減（同6・6％増）の16兆6614億元だった。
全国一般公共予算支出は6・1％増の26兆609億元。うち、中央政府は3・9％増の3兆5570億元、地方政府は6・4％増の22兆5039億元だった。項目別に見ると、衛生・健康、社会保障・就業、教育、交通運輸などの伸びが大きかった。
また、全国の政府性基金の予算収入は20・6％減の7兆7879億元、支出は2・5％減の11兆583億元だった。全国の国有資本運用の予算収入は10・0％増の5689億元、支出は29・5％増の3395億元となった。(c)Xinhua News/AFPBB News