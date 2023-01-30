春節明けの労働力市場は大にぎわい 中国
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【1月30日 CGTN Japanese】春節（旧正月）の連休が明け、中国各地の企業では急ピッチで生産ラインの再稼働を進めており、労働者の職場復帰が加速しています。
1月21日から27日の春節連休中、中国東部江蘇省（Jiangsu）蘇州市（Suzhou）の人力資源社会保障機関の職員と重点企業10社の責任者は、従業員募集のために専用車に乗り込み、江蘇省から500キロ以上離れた中部河南省（Henan）信陽（Xinyang）に向かいました。
蘇州市と同様に、全国各地の企業は春節の休みを返上して増産を進めており、労働力の需要が急増しています。
同じ東部にある浙江省（Zhejiang）海寧市（Haining）の自動車用電子製品を生産するあるハイテク企業では、すでに1月の受注量が昨年の年間受注量と同程度に達しており、第一線の作業員と技術研究開発者を100人以上募集しています。
各地での経済の活況に伴い、春節後の労働市場も活発化しています。春節ムードがまだ消えない中、多くの労働者が職場復帰への道を歩み出しました。西部地区の広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region）、寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region）、貴州省（Guizhou）などからの出稼ぎ労働者は、南部の広東省（Guangdong）、浙江省、福建省（Fujian）、海南省（Hainan）などへの直通車に乗り込み、続々と職場復帰に向かっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News