バルサが国王杯4強入り ソシエダは久保が決定機演出も敗退
発信地：バルセロナ/スペイン
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【1月26日 AFP】サッカースペイン国王杯（Copa del Rey 2022-23）は25日、準々決勝が各地で行われ、FCバルセロナ（FC Barcelona）はウスマン・デンベレ（Ousmane Dembele）のゴールでレアル・ソシエダ（Real Sociedad）を1-0で下し、準決勝進出を果たした。
ソシエダはリーグ3位と好調でこの試合を迎えたが、この日はダビド・シルバ（David Silva）とミケル・メリーノ（Mikel Merino）がけがで欠場。そうした中で久保建英（Takefusa Kubo）はクロスバー直撃のシュートを放ったが、前半終了間際にはセルヒオ・ブスケッツ（Sergio Busquets）の足を踏んだブライス・メンデス（Brais Mendez）が一発退場となり、10人での戦いを強いられた。
数的不利になっても奮闘を続け、後半には好調アレクサンダー・ソーロート（Alexander Sorloth）に同点の決定機が訪れたが、ゴールと至近距離からのシュートは上に外れた。
もう一つの試合では、オサスナ（CA Osasuna）が延長戦の末にセビージャFC（Sevilla FC）を2-1で退けた。26日にはレアル・マドリード（Real Madrid）対アトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）、バレンシア（Valencia CF）対アスレティック・ビルバオ（Athletic Bilbao）の試合が行われる。(c)AFP