シフィオンテク圧勝 全豪OP4回戦でリバキナと激突へ
このニュースをシェア
【1月20日 AFP】全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023）は20日、女子シングルス3回戦が行われ、四大大会（グランドスラム）通算3勝を誇る大会第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は6-0、6-1で予選勝者のクリスティーナ・ブクサ（Cristina Bucsa、スペイン）に圧勝し、4回戦に進出した。
2020年の全仏オープン（French Open 2020）に続き、昨年は全仏と全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）を制したシフィオンテクは、第2セットを5-0とリードしたところで世界ランク100位のブクサにサービスキープを許し、惜しくもダブルベーグルは逃したものの、わずか55分で勝利。圧倒的な強さを見せつけてライバルをけん制した。
4回戦では、昨年のウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2022）女王で第22シードのエレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）と激突する。
リバキナは前回大会で準優勝を果たした第13シードのダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）を6-2、5-7、6-2で退け、勝ち上がりを決めた。
その他のシード勢では、第3シードのジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）が6-0、6-2でマルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）に快勝。第7シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）も6-3、6-2で同胞のベルナルダ・ペラ（Bernarda Pera）を退けた。
4回戦では、ペグラが2021年の全仏女王で第20シードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）と、ガウフは2017年の全仏覇者で第17シードのエレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）と顔を合わせる。(c)AFP