チチパス、メドベージェフが全豪OP3回戦進出
発信地：メルボルン/オーストラリア
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【1月19日 AFP】全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023）は18日、男子シングルス2回戦が行われ、大会第3シードのステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）は6-3、6-0、6-2でワイルドカード（主催者推薦）のリンキー・ヒジカタ（Rinky Hijikata、オーストラリア）に完勝し、3回戦進出を決めた。
この日は前年覇者で第1シードのラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）が敗退する中、ここ2年連続準優勝で第7シードのダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）もワイルドカードのジョン・ミルマン（John Millman、オーストラリア）を7-5、6-2、6-2で下した。
第6シードのフェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）や第10シードのホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）、第11シードのキャメロン・ノーリー（Cameron Norrie、英国）、第15シードのヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）、第16シードのフランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）も3回戦へ駒を進めた。(c)AFP