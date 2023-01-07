グラネルがジャンプ週間総合V 合計得点も歴代最多
発信地：ビショフスホーフェン/オーストリア
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【1月7日 AFP】22-23スキージャンプW杯は6日、オーストリアのビショフスホーフェン（Bischofshofen）で伝統のジャンプ週間（Vierschanzentournee）最終戦を兼ねた男子個人第12戦が行われ、ハルボル・エグネル・グラネル（Halvor Egner Granerud、ノルウェー）が優勝し、ジャンプ週間総合優勝を果たした。
26歳のグラネルは合計313.4点で最終戦を制し、アンゼ・ラニセク（Anze Lanisek、スロベニア）を合計305.5点の2位、ダヴィド・クバッキ（Dawid Kubacki、ポーランド）を合計303.7点の3位に抑えた。
独オーベルストドルフ（Oberstdorf）での開幕戦とガルミッシュパルテンキルヘン（Garmisch-Partenkirchen）での第2戦で優勝し、オーストリア・インスブルック（Innsbruck）での第3戦でも2位に入っていたグラネルは、ジャンプ週間歴代最多の合計1191.2点をマークし、総合2位のラニセクに33点差、同3位のクバッキに62.2点差をつけた。
昨季のジャンプ週間で総合優勝を果たした小林陵侑（Ryoyu Kobayashi）は、最終戦17位に沈み、総合でも18位に終わった。(c)AFP