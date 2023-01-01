【図解】2023年に予定されている主要国際スポーツ大会
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【1月1日 AFP】2023年に予定されているスポーツの主な国際大会の日程をまとめた。
■1月
―全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2023、1月16日から29日）
■2月
―米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）第57回スーパーボウル（Super Bowl LVII、2月12日）
■3月
―フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）開幕戦バーレーンGP（Bahrain Grand Prix 2023）決勝（3月5日）
■4月
―男子ゴルフ第87回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2023、4月6日から9日）
■5月
―全仏オープンテニス（French Open 2023、5月28日から6月11日）
■6月
―22-23NBAファイナル（6月1日から18日*）
―サッカー女子欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Women's Champions League 2022-23）決勝（6月3日）
―サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2022-23）決勝（6月10日）
■7月
―ツール・ド・フランス（2023 Tour de France、7月1日から23日）
―テニス・ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2023、7月3日から16日）
―第20回世界水泳選手権（20th FINA World Championships、7月14日から30日）
―サッカー女子W杯オーストラリア・ニュージーランド大会（FIFA Women's World Cup 2023、7月20日から8月20日）
―ツール・ド・フランス・ファム（2023 Tour de France Femmes、7月23日から30日）
■8月
―第19回世界陸上ブダペスト大会（World Athletics Championships Budapest 2023、8月19日から27日）
―全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2023、8月28日から9月10日）
■9月
―ラグビーW杯フランス大会（Rugby World Cup 2023、9月8日から10月28日）
■10月
―クリケット男子W杯インド大会（2023 Cricket World Cup、10月から11月**）
*最長の場合
**日程未定
(c)AFP