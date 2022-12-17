クロアチアとモロッコの先発発表、カタールW杯3位決定戦
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【12月17日 AFP】17日に行われるサッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）3位決定戦、クロアチア対モロッコの先発メンバーが発表され、クロアチアは主将のルカ・モドリッチ（Luka Modric）が代表通算162試合目の出場を果たすことになった。
クロアチアのズラトコ・ダリッチ（Zlatko Dalic）監督は0-3で敗れたアルゼンチン戦から5人を入れ替え、マルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic）に代えてロブロ・マイェル（Lovro Majer）を先発に起用した。
また、デヤン・ロブレン（Dejan Lovren）とヨシプ・ユラノビッチ（Josip Juranovic）に代わってディフェンスラインに入ったヨシプ・スタニシッチ（Josip Stanisic）とヨシプ・シュタロ（Josip Sutalo）は、今大会初出場となる。
一方のモロッコは、ロマン・サイス（Romain Saiss）がベンチスタートとなり、ハキム・ツィエク（Hakim Ziyech）が主将を務める。また、ベルギー生まれのビラル・アル・ハヌス（Bilal El Khannouss）が代表デビューを飾る。
両チームの先発は以下の通り。
■クロアチア
GK：ドミニク・リバコビッチ（Dominik Livakovic）
DF：ヨシプ・スタニシッチ、ヨシュコ・グヴァルディオル（Josko Gvardiol）、ヨシプ・シュタロ
MF：ミスラフ・オルシッチ（Mislav Orsic）、ロブロ・マイェル、ルカ・モドリッチ、マテオ・コバチッチ（Mateo Kovacic）、イバン・ペリシッチ（Ivan Perisic）
FW：マルコ・リバヤ（Marko Livaja）、アンドレイ・クラマリッチ（Andrej Kramaric）
■モロッコ
GK：ボノ（Yassine Bounou 'Bono’）
DF：アクラフ・ハキミ（Achraf Hakimi）、アクラフ・ダリ（Achraf Dari）、ジャワド・エル・ヤミク（Jawad El Yamiq）、ヤヒア・アッティヤト・アラー（Yahia Attiyat Allah）
MF：ソフヤン・アムラバト（Sofyan Amrabat）、アブデラミド・サビリ（Abdelhamid Sabiri）、ビラル・アル・カヌース
FW：ハキム・ツィエク、ユセフ・エン・ネシリ（Youssef En-Nesyri）、ソフィアン・ブファル（Sofiane Boufal）
(c)AFP