【11月27日 AFP】27日に行われるサッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）・グループEの日本対コスタリカ戦の先発メンバーが発表された。

　両チームの先発選手は以下の通り。

■日本

GK権田修一（Shuichi Gonda
DF山根視来（Miki Yamane）、板倉滉（Ko Itakura）、吉田麻也（Maya Yoshida）、長友佑都（Yuto Nagatomo
MF遠藤航（Wataru Endo）、守田英正（Hidemasa Morita）、堂安律（Ritsu Doan）、鎌田大地（Daichi Kamada）、相馬勇紀（Yuki Soma
FW上田綺世（Ayase Ueda

■コスタリカ

GKケイロール・ナバス（Keylor Navas
DFケイシェル・フレル（Keysher Fuller）、オスカル・ドゥアルテ（Oscar Duarte）、フランシスコ・カルボ（Francisco Calvo）、ブライアン・オヴィエド（Bryan Oviedo）、ケンダル・ワストン（Kendall Waston
MFセルソ・ボルヘス（Celso Borges）、ジェルトシン・テヘダ（Yeltsin Tejeda）、ヘルソン・トーレス（Gerson Torres
FWアンソニー・コントレラス（Anthony Contreras）、ホエル・キャンベル（Joel Campbell

(c)AFP