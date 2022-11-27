日本対コスタリカ、先発メンバー発表 カタールW杯
発信地：ドーハ/カタール
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【11月27日 AFP】27日に行われるサッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）・グループEの日本対コスタリカ戦の先発メンバーが発表された。
両チームの先発選手は以下の通り。
■日本
GK：権田修一（Shuichi Gonda）
DF：山根視来（Miki Yamane）、板倉滉（Ko Itakura）、吉田麻也（Maya Yoshida）、長友佑都（Yuto Nagatomo）
MF：遠藤航（Wataru Endo）、守田英正（Hidemasa Morita）、堂安律（Ritsu Doan）、鎌田大地（Daichi Kamada）、相馬勇紀（Yuki Soma）
FW：上田綺世（Ayase Ueda）
■コスタリカ
GK：ケイロール・ナバス（Keylor Navas）
DF：ケイシェル・フレル（Keysher Fuller）、オスカル・ドゥアルテ（Oscar Duarte）、フランシスコ・カルボ（Francisco Calvo）、ブライアン・オヴィエド（Bryan Oviedo）、ケンダル・ワストン（Kendall Waston）
MF：セルソ・ボルヘス（Celso Borges）、ジェルトシン・テヘダ（Yeltsin Tejeda）、ヘルソン・トーレス（Gerson Torres）
FW：アンソニー・コントレラス（Anthony Contreras）、ホエル・キャンベル（Joel Campbell）
(c)AFP