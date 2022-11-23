ドイツ対日本、先発メンバー発表 カタールW杯
発信地：ドーハ/カタール
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【11月23日 AFP】23日に行われるサッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）・グループEのドイツ対日本戦の先発メンバーが発表された。
両チームの先発選手は以下の通り。
■ドイツ
GK：マヌエル・ノイアー（Manuel Neuer）
DF：ニクラス・ズーレ（Niklas Suele）、ニコ・シュロッターベック（Nico Schlotterbeck）、アントニオ・リュディガー（Antonio Rudiger）、ダビド・ラウム（David Raum）
MF：ヨシュア・キミッヒ（Joshua Kimmich）、イルカイ・ギュンドアン（Ilkay Guendogan）、トーマス・ミュラー（Thomas Muller）、ジャマル・ムシアラ（Jamal Musiala）、サージ・ナブリー（Serge Gnabry）
FW：カイ・ハヴァーツ（Kai Havertz）
■日本
GK：権田修一（Shuichi Gonda）
DF：板倉滉（Ko Itakura）、長友佑都（Yuto Nagatomo）、酒井宏樹（Hiroki Sakai）、吉田麻也（Maya Yoshida）
MF：遠藤航（Wataru Endo）、久保建英（Takefusa Kubo）、鎌田大地（Daichi Kamada）、伊東純也（Junya Ito）、田中碧（Ao Tanaka）
FW：前田大然（Daizen Maeda）
(c)AFP