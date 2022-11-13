サウジアラビア代表がW杯メンバー26人を発表
このニュースをシェア
【11月13日 AFP】サッカーサウジアラビア代表のエルベ・ルナール（Herve Renard）監督は11日、負傷中のサルマン・アル・ファラジュ（Salman al-Faraj）ら、W杯カタール大会（2022 World Cup）に臨む26選手を発表した。
6日に行われたアイスランドとの親善試合でけがをしたアル・ファラジュは、現在も肩に痛みを感じているものの、チーム関係者は大会までには間に合うと話している。
グループCに入ったサウジアラビアは、アルゼンチン、メキシコ、ポーランドと対戦する。
カタールW杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26選手は以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
モハメド・アル・オワイス（Mohammed al-Owais）
ナワフ・アル・アキディ（Nawaf Al-Aqidi）
モハメド・アル・ヤミ（Mohammed Al Rubaie Al-Yami）
■ディフェンダー（DF）
ヤセル・アル・シャハラニ（Yasser Al-Shahrani）
ハッサン・タムバクティ（Hassan Tambakti）
アブドゥレラー・アル・アムリ（Abdulelah Al-Amri）
アリ・アル・ブライヒ（Ali Al-Bulaihi）
アブドゥラー・マドゥ（Abdullah Mado）
サウド・アブドゥルハミド（Saud Abdulhamid）
スルタン・アル・ガナム（Sultan Al-Ghanam）
モハメド・アル・ブレイク（Mohammed Al-Burayk）
■ミッドフィールダー（MF）
サルマン・アル・ファラジュ
リヤド・シャラヒリ（Riyadh Sharahili）
アリ・アル・ハッサン（Ali Al-Hassan）
モハメド・カンノ（Mohamed Kanno）
アブドゥレラー・アル・マルキ（Abdulelah al-Malki ）
サミ・アル・ナジェイ（Sami Al-Najei）
アブドゥラー・オタイフ（Abdullah Otayf）
ナセル・アル・ダウサリ（Nasser Al-Dawsari）
アブドゥルラフマン・アル・アブード（Abdulrahman al-Aboud）
サレム・アル・ダウサリ（Salem Al-Dawsari）
ハッタン・バヘブリ（Hattan Bahebri）
■フォワード（FW）
ファハド・アル・ムワッラド（Fahad Al-Muwallad）
ハイサム・アシリ（Haitham Asiri）
サレー・アル・シェフリ（Saleh Al-Shehri）
フィラス・アル・ブライカン（Firas al-Buraikan）
(c)AFP