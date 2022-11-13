【11月13日 AFP】サッカーサウジアラビア代表のエルベ・ルナール（Herve Renard）監督は11日、負傷中のサルマン・アル・ファラジュ（Salman al-Faraj）ら、W杯カタール大会（2022 World Cup）に臨む26選手を発表した。

　6日に行われたアイスランドとの親善試合でけがをしたアル・ファラジュは、現在も肩に痛みを感じているものの、チーム関係者は大会までには間に合うと話している。

　グループCに入ったサウジアラビアは、アルゼンチン、メキシコ、ポーランドと対戦する。

カタールW杯に臨むサウジアラビア代表メンバー26選手は以下の通り。

■ゴールキーパー（GK）
モハメド・アル・オワイス（Mohammed al-Owais
ナワフ・アル・アキディ（Nawaf Al-Aqidi
モハメド・アル・ヤミ（Mohammed Al Rubaie Al-Yami

■ディフェンダー（DF）
ヤセル・アル・シャハラニ（Yasser Al-Shahrani
ハッサン・タムバクティ（Hassan Tambakti
アブドゥレラー・アル・アムリ（Abdulelah Al-Amri
アリ・アル・ブライヒ（Ali Al-Bulaihi
アブドゥラー・マドゥ（Abdullah Mado
サウド・アブドゥルハミド（Saud Abdulhamid
スルタン・アル・ガナム（Sultan Al-Ghanam
モハメド・アル・ブレイク（Mohammed Al-Burayk

■ミッドフィールダー（MF）
サルマン・アル・ファラジュ
リヤド・シャラヒリ（Riyadh Sharahili
アリ・アル・ハッサン（Ali Al-Hassan
モハメド・カンノ（Mohamed Kanno
アブドゥレラー・アル・マルキ（Abdulelah al-Malki
サミ・アル・ナジェイ（Sami Al-Najei
アブドゥラー・オタイフ（Abdullah Otayf
ナセル・アル・ダウサリ（Nasser Al-Dawsari
アブドゥルラフマン・アル・アブード（Abdulrahman al-Aboud
サレム・アル・ダウサリ（Salem Al-Dawsari
ハッタン・バヘブリ（Hattan Bahebri

■フォワード（FW）
ファハド・アル・ムワッラド（Fahad Al-Muwallad
ハイサム・アシリ（Haitham Asiri
サレー・アル・シェフリ（Saleh Al-Shehri
フィラス・アル・ブライカン（Firas al-Buraikan

(c)AFP