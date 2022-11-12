開催国カタールのW杯代表メンバー発表、全員が国内組
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【11月12日 AFP】サッカーカタール代表のフェリックス・サンチェス（Felix Sanchez）監督は11日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた登録メンバー26人を発表し、アクラム・アフィフ（Akram Afif）、アルモエズ・アリ（Almoez Ali）、ハサン・アルハイドス（Hassan Al-Haydos）の攻撃陣3選手を筆頭に国内組で陣容を固めた。
開催国としてW杯初出場を果たすグループAのカタールは、20日の開幕戦でエクアドルと対戦し、その後セネガルとオランダとの試合に臨む。監督と選手は6月以降、外部からほぼ隔離された環境で一緒に過ごしながら、スペインやオーストリアでも合宿を行っていた。
サンチェス監督はスペイン1部リーグ、FCバルセロナ（FC Barcelona）のユースチームを10年間率いた後、カタールの指揮官に就任。2019年の第17回アジアカップ（2019 AFC Asian Cup）決勝では日本を3-1で破り、カタールに初めて主要国際大会のタイトルをもたらした。
W杯に臨むカタール代表メンバー26選手は以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
サアド・アッシーブ（Saad Al-Sheeb）
メシャール・バルシャム（Meshaal Barsham）
ユセフ・ハッサン（Yousef Hassan）
■ディフェンダー（DF）
ローロー（Pedro Miguel Carvalho Deus Correia 'Ro-Ro'）
ムサブ・ヘデル（Musab Kheder）
タレク・サルマン（Tarek Salman）
バッサム・アルラウィ（Bassam Alrawi）
ブーアッラーム・フーヒー（Boualem Khoukhi）
アブドゥルカリム・ハサン（Abdelkarim Hassan）
イスマイール・モハンマド（Ismaeel Mohammad）
ホマム・アフマド（Homam Ahmed）
ジャッセム・ガベル（Jassem Gaber）
■ミッドフィールダー（MF）
アリ・アサド（Ali Assad）
アッシム・マディホ（Assim Madibo）
モハメド・ワード（Mohammed Waad）
サレム・アルハジリ（Salem Al-Hajri）
モスタファ・タレク（Mostafa Tarek）
カリム・ブディアフ（Karim Boudiaf）
アブドルアジズ・ハテム（Abdulaziz Hatem）
■フォワード（FW）
ナイフ・アルハドフラミ（Naif Al-Hadhrami）
アフメド・アラエルディン（Ahmed Alaaeldin）
ハサン・アルハイドス
アクラム・アフィフ
アルモエズ・アリ
モハメド・ムンタリ（Mohammed Muntari）
ハリド・ムニール（Khalid Muneer）
(c)AFP