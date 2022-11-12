【11月12日 AFP】サッカーカタール代表のフェリックス・サンチェス（Felix Sanchez）監督は11日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた登録メンバー26人を発表し、アクラム・アフィフ（Akram Afif）、アルモエズ・アリ（Almoez Ali）、ハサン・アルハイドス（Hassan Al-Haydos）の攻撃陣3選手を筆頭に国内組で陣容を固めた。

　開催国としてW杯初出場を果たすグループAのカタールは、20日の開幕戦でエクアドルと対戦し、その後セネガルとオランダとの試合に臨む。監督と選手は6月以降、外部からほぼ隔離された環境で一緒に過ごしながら、スペインやオーストリアでも合宿を行っていた。

　サンチェス監督はスペイン1部リーグ、FCバルセロナ（FC Barcelona）のユースチームを10年間率いた後、カタールの指揮官に就任。2019年の第17回アジアカップ（2019 AFC Asian Cup）決勝では日本を3-1で破り、カタールに初めて主要国際大会のタイトルをもたらした。

　W杯に臨むカタール代表メンバー26選手は以下の通り。

■ゴールキーパー（GK）
　サアド・アッシーブ（Saad Al-Sheeb
　メシャール・バルシャム（Meshaal Barsham
　ユセフ・ハッサン（Yousef Hassan

■ディフェンダー（DF）
　ローロー（Pedro Miguel Carvalho Deus Correia 'Ro-Ro'
　ムサブ・ヘデル（Musab Kheder
　タレク・サルマン（Tarek Salman
　バッサム・アルラウィ（Bassam Alrawi
　ブーアッラーム・フーヒー（Boualem Khoukhi
　アブドゥルカリム・ハサン（Abdelkarim Hassan
　イスマイール・モハンマド（Ismaeel Mohammad
　ホマム・アフマド（Homam Ahmed
　ジャッセム・ガベル（Jassem Gaber

■ミッドフィールダー（MF）
　アリ・アサド（Ali Assad
　アッシム・マディホ（Assim Madibo
　モハメド・ワード（Mohammed Waad
　サレム・アルハジリ（Salem Al-Hajri
　モスタファ・タレク（Mostafa Tarek
　カリム・ブディアフ（Karim Boudiaf
　アブドルアジズ・ハテム（Abdulaziz Hatem

■フォワード（FW）
　ナイフ・アルハドフラミ（Naif Al-Hadhrami
　アフメド・アラエルディン（Ahmed Alaaeldin
　ハサン・アルハイドス
　アクラム・アフィフ
　アルモエズ・アリ
　モハメド・ムンタリ（Mohammed Muntari
　ハリド・ムニール（Khalid Muneer

(c)AFP