【11月11日 Xinhua News】中国送電大手、国家電網傘下の国網江蘇省（Jiangsu）電力はこのほど、同省の再生可能エネルギー発電設備容量が5千万キロワット（kW）を上回り、白鶴灘水力発電所3個分を超え、過去10年間で15倍になったと明らかにした。

同省はここ数年、グリーン（環境配慮）・低炭素をエネルギー構造調整やエネルギー転換推進の主な方向性とし、風力や太陽光、バイオマスなど再生可能エネルギーの発展に力を入れてきた。2012年末時点における同省の再生可能エネルギー発電設備容量は352万キロワットで、同省の発電設備全体の4・7％にとどまっていたが、今ではその割合が32・2％に拡大している。

同省の再生可能エネルギーの発展は「風力・太陽光発電がともに増加し、洋上・陸上発電を同時に進める」という特徴を示している。風力発電の系統連系済み設備容量は2200万キロワットを超え、うち洋上風力発電は約1200万キロワットだった。また、太陽光発電の系統連系済み設備容量は2300万キロワットで、12年末の54倍となっている。

6月に発表された「江蘇省の第14次5カ年規画（2021～25年）期間の再生可能エネルギー発展特別計画」では、25年末に同省のエネルギー消費全体に占める再生可能エネルギーの割合が15％を超え、再生可能エネルギー発電設備容量が6600万キロワットに上る見通しとなっている。(c)Xinhua News/AFPBB News