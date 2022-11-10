スイスがW杯メンバー発表 GKゾマーやMFシャキリら26人
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【11月10日 AFP】サッカースイス代表のムラト・ヤキン（Murat Yakin）監督は9日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた26人の登録メンバーを発表し、ベテランGKヤン・ゾマー（Yann Sommer）らが名を連ねた。
常連メンバーでは、シェルダン・シャキリ（Xherdan Shaqiri）やグラニト・ジャカ（Granit Xhaka）、ブリール・エンボロ（Breel Embolo）が選ばれた一方、シュテフェン・ツバー（Steven Zuber）やケビン・ムバブ（Kevin Mbabu）は落選した。
昨夏の欧州選手権（UEFA Euro 2020）では、フランスを破って準々決勝に進出したスイス。決勝トーナメントに進出すれば、絶対的なPKストップ能力を誇るゾマーの存在が精神的な力になるだろう。
カタールW杯に臨むスイス代表メンバー26選手は以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ヤン・ゾマー
ヨナス・オムリン（Jonas Omlin）
グレゴール・コベル（Gregor Kobel）
フィリップ・クーン（Philipp Kohn）
■ディフェンダー（DF）
リカルド・ロドリゲス（Ricardo Rodriguez）
ファビアン・シェア（Fabian Schar）
マヌエル・アカンジ（Manuel Akanji）
ニコ・エルヴェディ（Nico Elvedi）
シルヴァン・ビドマー（Silvan Widmer）
エライ・チョメルト（Eray Comert）
■ミッドフィールダー（MF）
シェルダン・シャキリ
グラニト・ジャカ
レモ・フロイラー（Remo Freuler）
デニス・ザカリア（Denis Zakaria）
ジブリル・ソウ（Djibril Sow）
レナト・シュテッフェン（Renato Steffen）
エジミウソン・フェルナンデス（Edimilson Fernandes）
ファビアン・フレイ（Fabian Frei）
ミシェル・アービシェール（Michel Aebischer）
アルドン・ヤシャーリ（Ardon Jashari）
ファビアン・リーダー（Fabian Rieder）
■フォワード（FW）
ハリス・セフェロヴィッチ（Haris Seferovic）
ブリール・エンボロ
ルベン・バルガス（Ruben Vargas）
クリスティアン・ファスナハト（Christian Fassnacht）
ノア・オカフォー（Noah Okafor）
(c)AFP