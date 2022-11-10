【11月10日 AFP】サッカースイス代表のムラト・ヤキン（Murat Yakin）監督は9日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた26人の登録メンバーを発表し、ベテランGKヤン・ゾマー（Yann Sommer）らが名を連ねた。

　常連メンバーでは、シェルダン・シャキリ（Xherdan Shaqiri）やグラニト・ジャカ（Granit Xhaka）、ブリール・エンボロ（Breel Embolo）が選ばれた一方、シュテフェン・ツバー（Steven Zuber）やケビン・ムバブ（Kevin Mbabu）は落選した。

　昨夏の欧州選手権（UEFA Euro 2020）では、フランスを破って準々決勝に進出したスイス。決勝トーナメントに進出すれば、絶対的なPKストップ能力を誇るゾマーの存在が精神的な力になるだろう。

　カタールW杯に臨むスイス代表メンバー26選手は以下の通り。

■ゴールキーパー（GK）

ヤン・ゾマー
ヨナス・オムリン（Jonas Omlin
グレゴール・コベル（Gregor Kobel
フィリップ・クーン（Philipp Kohn

■ディフェンダー（DF）

リカルド・ロドリゲス（Ricardo Rodriguez
ファビアン・シェア（Fabian Schar
マヌエル・アカンジ（Manuel Akanji
ニコ・エルヴェディ（Nico Elvedi
シルヴァン・ビドマー（Silvan Widmer
エライ・チョメルト（Eray Comert

■ミッドフィールダー（MF）

シェルダン・シャキリ
グラニト・ジャカ
レモ・フロイラー（Remo Freuler
デニス・ザカリア（Denis Zakaria
ジブリル・ソウ（Djibril Sow
レナト・シュテッフェン（Renato Steffen
エジミウソン・フェルナンデス（Edimilson Fernandes
ファビアン・フレイ（Fabian Frei
ミシェル・アービシェール（Michel Aebischer
アルドン・ヤシャーリ（Ardon Jashari
ファビアン・リーダー（Fabian Rieder

■フォワード（FW）

ハリス・セフェロヴィッチ（Haris Seferovic
ブリール・エンボロ
ルベン・バルガス（Ruben Vargas
クリスティアン・ファスナハト（Christian Fassnacht
ノア・オカフォー（Noah Okafor

(c)AFP