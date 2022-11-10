クロアチアがW杯メンバー発表 モドリッチら26人
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【11月10日 AFP】サッカークロアチア代表のズラトコ・ダリッチ（Zlatko Dalic）監督は9日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた26人の登録メンバーを発表し、前回大会（2018 World Cup）の準優勝メンバーであるMFルカ・モドリッチ（Luka Modric）らが選出された。
37歳のモドリッチは先日、今大会限りで代表を引退する意向を示している。
モドリッチの他には、ドマゴイ・ビダ（Domagoj Vida）やデヤン・ロブレン（Dejan Lovren）といったベテランDFも名を連ねた。
カタールW杯に臨むクロアチア代表メンバー26選手は以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ドミニク・リバコビッチ（Dominik Livakovic）
イビツァ・イブシッチ（Ivica Ivusic）
イヴォ・グルビッチ（Ivo Grbic）
■ディフェンダー（DF）
ドマゴイ・ビダ
デヤン・ロブレン
ボルナ・バリシッチ（Borna Barisic）
ヨシプ・ユラノビッチ（Josip Juranovic）
ヨシュコ・グヴァルディオル（Josko Gvardiol）
ボルナ・ソサ（Borna Sosa）
ヨシプ・スタニシッチ（Josip Stanisic）
マルティン・エルリッチ（Martin Erlic）
ヨシプ・シュタロ（Josip Sutalo）
■ミッドフィールダー（MF）
ルカ・モドリッチ
マテオ・コバチッチ（Mateo Kovacic）
マルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic）
マリオ・パシャリッチ（Mario Pasalic）
ニコラ・ヴラシッチ（Nikola Vlasic）
ロブロ・マイェル（Lovro Majer）
クリスティアン・ヤキッチ（Kristijan Jakic）
ルカ・スチッチ（Luka Sucic）
■フォワード（FW）
イバン・ペリシッチ（Ivan Perisic）
アンドレイ・クラマリッチ（Andrej Kramaric）
ブルーノ・ペトコビッチ（Bruno Petkovic）
ミスラフ・オルシッチ（Mislav Orsic）
アンテ・ブディミル（Ante Budimir）
マルコ・リバヤ（Marko Livaja）
(c)AFP