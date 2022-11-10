【11月10日 AFP】サッカークロアチア代表のズラトコ・ダリッチ（Zlatko Dalic）監督は9日、W杯カタール大会（2022 World Cup）に向けた26人の登録メンバーを発表し、前回大会（2018 World Cup）の準優勝メンバーであるMFルカ・モドリッチ（Luka Modric）らが選出された。

　37歳のモドリッチは先日、今大会限りで代表を引退する意向を示している。

　モドリッチの他には、ドマゴイ・ビダ（Domagoj Vida）やデヤン・ロブレン（Dejan Lovren）といったベテランDFも名を連ねた。

　カタールW杯に臨むクロアチア代表メンバー26選手は以下の通り。

■ゴールキーパー（GK）

ドミニク・リバコビッチ（Dominik Livakovic
イビツァ・イブシッチ（Ivica Ivusic
イヴォ・グルビッチ（Ivo Grbic

■ディフェンダー（DF）

ドマゴイ・ビダ
デヤン・ロブレン
ボルナ・バリシッチ（Borna Barisic
ヨシプ・ユラノビッチ（Josip Juranovic
ヨシュコ・グヴァルディオル（Josko Gvardiol
ボルナ・ソサ（Borna Sosa
ヨシプ・スタニシッチ（Josip Stanisic
マルティン・エルリッチ（Martin Erlic
ヨシプ・シュタロ（Josip Sutalo

■ミッドフィールダー（MF）

ルカ・モドリッチ
マテオ・コバチッチ（Mateo Kovacic
マルセロ・ブロゾビッチ（Marcelo Brozovic
マリオ・パシャリッチ（Mario Pasalic
ニコラ・ヴラシッチ（Nikola Vlasic
ロブロ・マイェル（Lovro Majer
クリスティアン・ヤキッチ（Kristijan Jakic
ルカ・スチッチ（Luka Sucic

■フォワード（FW）

イバン・ペリシッチ（Ivan Perisic
アンドレイ・クラマリッチ（Andrej Kramaric
ブルーノ・ペトコビッチ（Bruno Petkovic
ミスラフ・オルシッチ（Mislav Orsic
アンテ・ブディミル（Ante Budimir
マルコ・リバヤ（Marko Livaja

(c)AFP