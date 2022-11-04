瑞幸珈琲の創業者、新ブランド「庫迪珈琲」設立 福州に1号店
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【11月4日 Xinhua News】中国のコーヒーチェーン、瑞幸珈琲（ラッキンコーヒー）の創業者で元董事長の陸正耀（Lu ZhengYao）氏と元最高経営責任者（CEO）の銭治亜（Qian Zhiya）氏はこのほど、新たに設立したコーヒーチェーン「庫迪珈琲（COTTI COFFEE）」の1号店が福建省の福州国際金融センターに誕生したと交流サイト（SNS）で発表した。1号店は同センター1階にあり、テークアウトとデリバリーに対応する。
両氏はこれと同時に、今月21日に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）カタール大会でアルゼンチン代表チームのスポンサー企業になることも明らかにした。
ラッキンコーヒーは2017年の設立後、わずか2年で計5回の融資を受け、総額14億ドル（1ドル＝約147円）近い資金を調達。19年に米国市場に上場し、新規株式公開（IPO）を世界最速で実現した。
統計によると、中国のコーヒー市場規模は21年時点で約3817億元、消費者数は3億人を突破した。(c)Xinhua News/AFPBB News