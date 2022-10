【10月28日 Xinhua News】中国内モンゴル自治区(Inner Mongolia Autonomous Region)シリンゴル盟ショローン・フブート・チャガン旗(正鑲白旗)に位置する中国科学院国家空間科学センター明安図野外科学観測研究ステーションはこのほど、同センターの顔毅華(Yan Yihua)研究員率いる科学研究チームが、「Mingantu(明安図)Spectral Radioheliograph (MUSER)」の画像の位置較正(こうせい)に使用できる新手法を発見したと明らかにした。この方法により、広大な宇宙の中で太陽の正確な位置を「特定」することができる。研究成果はこのほど、天文学・天体物理学分野の学術誌「Research in Astronomy and Astrophysics」に掲載された。

MUSERは、開口合成型イメージング法を採用し、センチメートルやデシメートルのレベルで高い時間、空間、周波数分解能を持つ電波ヘリオグラフ。太陽に特化した高度な次世代型電波干渉計であるMUSERは、太陽電波検出機能を大幅に拡張し、太陽フレアやコロナ質量放出研究のための新しい観測の窓を開き、世界の権威ある研究者も既存のヘリオグラフの飛躍的な進歩だと認める。

開口合成型イメージング技術は、宇宙電波望遠鏡のイメージングに広く使用されている。これは、多くの小口径望遠鏡システムを統合して、大口径電波望遠鏡と同等の観測効果を生み出し、空間分解能の高い画像を取得するもの。ただし、機器の誤差や信号伝播の影響により、この技術では、較正、特に位相較正(画像の位置決定に影響を与える)が重要となる。

顔氏率いる研究チームは、数年間のMUSERによる太陽電波観測で取得した画像データ処理過程で、開口合成望遠鏡アレーの位相較正のための新しい方法を発見。座標決定の点源が原点からずれた一般的な状況下で、初めてこのずれが開口合成型イメージングの結果に及ぼす影響の一般理論公式を取得した。この新しい公式に基づいて、チームの研究者はMUSERの観測画像を較正し、正確な太陽電波画像を得ることができた。

顔氏によると、この研究は現在のMUSERイメージング較正法を最適化するだけでなく、一般的な電波望遠鏡を用いた開口合成によるイメージング理論にとっても、数十年来欠けていた重要な部分を補うものだという。開口合成法をそれ自体で完結した理論にしており、開口合成理論単体で絶対的な位置決めを完了することができる。

論文の査読者は、この研究方法は、未知の位置の較正点源を使用して電波望遠鏡の画像を較正し、計算を繰り返して較正点源の具体的な位置を割り出すことができ、真の電波画像を得られる、すなわち広大な宇宙の中で太陽の「位置を特定」することができると評した。(c)Xinhua News/AFPBB News