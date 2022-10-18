シフィオンテクがリード拡大で首位独走 最新世界ランク
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【10月18日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが17日に発表され、前週のサンディエゴ・オープン（San Diego Open 2022）を制したイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は2位以下との差をさらに広げ、首位を独走している。
16日に行われたドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）との決勝で、フルセットの末に勝利を収めたシフィオンテクは、これが今季ツアー最多のマッチ64勝目となった。
サンディエゴ・オープンの準々決勝でダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）に敗れたパウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）は、順位を四つ落とし8位に後退した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/1万835ポイント
2位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/4555ポイント
3位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/3796ポイント
4位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/3515ポイント
5位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/3417ポイント
6位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3346ポイント
7位：ココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）/3082ポイント
8位：パウラ・バドサ/3010ポイント
9位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/2960ポイント
10位：キャロリン・ガルシア（Caroline Garcia、フランス）/2924ポイント
11位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2885ポイント
12位：ベロニカ・クデルメトワ（Veronika Kudermetova）/2606ポイント
13位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/2397ポイント
14位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2360ポイント
15位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/2313ポイント
16位：ダニエル・コリンズ/2297ポイント
17位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2252ポイント
18位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2215ポイント
19位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2160ポイント
20位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/2051ポイント
(c)AFP