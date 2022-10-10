中国の地方債発行額、8月は3909億元
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【10月10日 Xinhua News】中国財政部が8日に発表した8月の地方債発行額は3909億元（1元＝約20円）で、うち一般債は1760億元、特別債は2149億元だった。
用途別では新発債が642億元で、うち一般債が126億元、特別債が516億元。満期を迎えた既発債の借り換え目的の「再融資債」は3267億元で、うち一般債が1634億元、特別債が1633億元となった。平均償還期間は8・5年（一般債8・0年、特別債9・0年）で、平均表面利率は2・77％（一般債2・78％、特別債2・77％）だった。
1～8月の累計発行額は6兆474億元で、うち一般債が1兆7564億元、特別債が4兆2910億元。新発債は4兆2100億元（一般債6909億元、特別債3兆5191億元）で、再融資債は1兆8374億元（一般債1兆655億元、特別債7719億元）となった。平均償還期間は13・5年（一般債8・1年、特別債15・6年）で、平均表面利率は3・05％（一般債2・88％、特別債3・12％）だった。
8月末時点の地方政府の債務残高は34兆7838億元で、うち一般債務が14兆4422億元、特別債務が20兆3416億元。政府債は34兆6215億元で、政府債以外の政府債務残高は1623億元となった。平均残存期間は8・4年（一般債6・3年、特別債9・9年）、平均利率は3・42％（一般債3・42％、特別債3・42％）だった。 (c)Xinhua News/AFPBB News