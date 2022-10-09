【10月9日 Xinhua News】中国西蔵（シーザン）自治区は7日に開いた「西蔵のこの10年」記者会見で、自治区の農村住民の1人当たり可処分所得が2012年以降、毎年2桁増となり、伸び率も7年間連続で全国1位だったと明らかにした。

同自治区はここ数年、農牧民に対する一連の所得増加政策により、1人当たり可処分所得が順調な増加基調を保っている。2021年の可処分所得は1万6935元（1元＝約20円）で12年の約3倍、うち給与所得は6086元（同4倍）、事業所得は7374元（同2倍）、資産所得は768元（同5倍）で、移転所得は2707元（同2・8倍）となった。

上半期（1～6月）の可処分所得は前年同期比11・1％増の5705元で、伸び率は全国平均を5・3ポイント上回った。

また、農牧民の移転就業者数（正規の手続きを経て農業・牧畜生産者から給与所得者などに転業した人の数）は12年の45万人から21年に69万3千人に、労働所得は18億5千万元から58億1千万元に増えた。(c)Xinhua News/AFPBB News