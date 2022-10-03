ロンドン・マラソン、キプルトとイェワロウが優勝
発信地：ロンドン/英国
このニュースをシェア
【10月3日 AFP】ロンドン・マラソン（London Marathon）は2日、英ロンドンで行われ、男子はケニアのアモス・キプルト（Amos Kipruto）、女子はエチオピアのヤレムゼルフ・イェワロウ（Yalemzerf Yehualaw）が優勝した。
キプルトは終盤に飛び出し、2時間4分39秒で初出場初優勝。レウル・ゲブレシラセ（Leul Gebresilase、エチオピア）が2時間5分12秒で2位、バシル・アブディ（Bashir Abdi、ベルギー）が2時間5分19秒で3位に入った。
マラソン歴代2位のタイムを持つケネニサ・ベケレ（Kenenisa Bekele、エチオピア）は5位。前年覇者のシサイ・レマ（Sisay Lemma、エチオピア）は7位だった。
イェワロウは自身マラソン2戦目にして初勝利となった。23歳での優勝は女子の部の大会最年少記録。レース終盤には転倒もあったが、2時間17分26秒で制した。
連覇を狙ったジョイシリン・ジェプコスゲイ（Joyciline Jepkosgei、ケニア）が2時間18分7秒で2位、アレム・メゲルトゥ（Alemu Megertu、エチオピア）が2時間18分32秒で3位だった。(c)AFP/Julian Guyer