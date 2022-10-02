バルサがマジョルカ下し暫定首位、アトレティコも勝利
発信地：バルセロナ/スペイン
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【10月2日 AFP】22-23スペイン1部リーグは1日、第7節の試合が行われ、ロベルト・レワンドフスキ（Robert Lewandowski）が決定力を発揮したFCバルセロナ（FC Barcelona）は1-0でマジョルカ（RCD Mallorca）に競り勝ち、暫定首位に浮上した。
バルセロナは20分にレワンドフスキが見事なゴールを決めると、守護神マルクアンドレ・テル・シュテーゲン（Marc-Andre ter Stegen）がリーグ戦5試合連続の無失点を達成。翌日にオサスナ（CA Osasuna）とのホームゲームを控えるレアル・マドリード（Real Madrid）を勝ち点1上回った。
アトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）は、マルコス・ジョレンテ（Marcos Llorente）とアルバロ・モラタ（Alvaro Morata）の得点でセビージャFC（Sevilla FC）に2-0で快勝し、暫定5位。敗れたセビージャは降格圏とわずか勝ち点1差の16位となり、フレン・ロペテギ（Julen Lopetegui）監督にかかる重圧が増している。(c)AFP