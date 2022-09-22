ウクライナ、ロシアによる侵攻で損害「140兆円」と発表
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【9月22日 AFP】ウクライナ政府当局者は22日、ロシアによる侵攻でウクライナが被った損害額は1兆ドル（約140兆円）に上ると発表した。
ウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領の経済顧問、オレフ・ウステンコ（Oleg Ustenko）氏は、「直接的・間接的損害」は「大体1兆ドル近く」に上っていると話した。
ウステンコ氏はドイツ外交関係評議会（DGAP）が主催したベルリンのイベントで、この額は侵攻以前のウクライナの国内総生産（GDP）の5倍に相当すると述べた。
同氏は以前、侵攻開始2週間の損害は約1000億ドル（約14兆円）に上るとしていた。
物理的損害がない事業も「フル稼働していないか、1日数時間だけ営業している」状態であり、「これは、国家予算が当初の予想額よりも大幅に少なくなることを意味する」と話した。
ウクライナを支援する世界銀行（World Bank）や欧州連合（EU）、主要7か国（G7）は税収減を補うために資金提供を約束している。
ウステンコ氏によると、政府は今年、ウクライナ経済が35～40％縮小するとみている。(c)AFP