【9月22日 Xinhua News】中国教育部はこのほど、2021年の全国教育事業発展統計公報を発表した。それによると、21年の全国の各種学校は52万9300校に上り、在学者数は2億9100万人、専任教員数は1844万3700人だった。

全国の幼稚園数は前年比3117園（1・1％）増の29万4800園で、そのうち、費用が抑えられている「普恵型幼稚園」は1万600園（4・6％）増の24万4700園に上り、全体の83・0％を占めた。園児数は13万600人（0・3％）減の4805万2100人だった。

義務教育段階の学校数は20万7200校だった。児童・生徒募集数は3488万200人、在学者数は1億5800万人、専任教員数は1057万1900人、9年間の義務教育学校卒業率は95・4％だった。全国の普通小学校数は3700校（2・3％）減の15万4300校、小学校教育拠点は6672カ所減の8万3600カ所になった。小学校の児童募集数は25万5100人（1・4％）減の1782万5800人、在学者数は54万5800人（0・5％）増の1億800万人、卒業者数は77万7100人（4・7％）増の1718万300人だった。

全国の初級中学校数は66校（0・1％）増の5万2900校、生徒募集数は73万3400人（4・5％）増の1705万4400人、在学者数は104万3500人（2・1％）増の5018万4400人、卒業者数は51万8600人（3・4％）増の1587万1500人だった。

高校の入学率は0・2ポイント上昇の91・4％だった。全国の高校数は350校（2・5％）増の1万4600校、中等職業学校は179校減の7294校だった。

大学など高等教育機関の数は3012校、そのうち一般的な大学は11校減の1238校だった。

各種高等教育機関の在学者数は247万人増の4430万人、入学率は3・4ポイント上昇の57・8％だった。

大学院の学生募集数は7万人（6・3％）増の117万6500人、そのうち博士課程は12万5800人、修士課程は105万700人だった。大学院の在学者数は19万2800人（6・1％）増の333万2400人、うち博士課程在籍者数は50万9500人、修士課程在籍者数は282万2900人だった。大学院の修了者数は77万2800人で、うち博士課程が7万2千人、修士課程が70万700人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News