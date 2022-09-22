スイスがTT混合リレー優勝 ロード世界選手権
発信地：ウーロンゴン/オーストラリア
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【9月22日 AFP】UCIロード世界選手権（2022 UCI Road World Championships）は21日、チームタイムトライアル混合リレーが行われ、欧州選手権（2022 UEC Road European Championships）覇者のシュテファン・ビッセガー（Stefan Bissegger）とマーレン・ロセール（Marlen Reusser）を擁するスイスが優勝を果たした。
ビッセガー、シュテファン・キュンク（Stefan Kung）、マウロ・シュミット（Mauro Schmid）が男子の最速タイムを記録したスイスは、女子のロセール、ニコール・コーラー（Nicole Koller）、エリーゼ・シャビー（Elise Chabbey）が33分47秒17でフィニッシュラインを切り、力強い追い上げを見せたイタリアを2秒92差に抑えた。
地元オーストラリアが3位に入り、前回王者のドイツが4位。今大会の女子個人タイムトライアルを制したエレン・ファン・ダイク（Ellen van Dijk）を擁するオランダは、アンネミーク・ファン・フリューテン（Annemiek van Vleuten）激しい落車に見舞われるなど散々な一日となり、5位に沈んだ。(c)AFP