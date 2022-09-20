中日交流フォーラム、中日国交正常化50周年記念会を開催
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【9月20日 Xinhua News】中国北京市で17日午後、中日交流フォーラムが主催する中日国交正常化50周年記念会が開催された。「初心を忘れず世代友好」をテーマとし、会場とオンラインを組み合わせた形で開かれ、会議の司会は同フォーラム副主任の董華春（Dong Huachun）博士が務めた。
日本からは衆議院議員、伊佐進一厚生労働副大臣兼内閣府副大臣、大平正芳元首相の孫、日中映画祭実行委員会の渡辺満子副理事長、創価大学の鈴木将史学長、中国からは劉徳有（Liu Deyou）文化部元副部長、外交部元高級通訳の周斌（Zhou Bin）氏、賈蕙萱（Jia Huixuan）北京大学教授が講演し、中日両国の前世代の指導者たちが両国関係を回復させ、維持し、発展させる上で果たした多大な貢献や、中日関係を発展させるための共通の課題などについて語った。
中国日本商会の松岡鉄也事務局長、毎日新聞の米村耕一中国総局長、清華大学国際関係学部の劉江永（Liu Yongjiang）教授、外交学院の周永生（Zhou Yongsheng）教授、日本北京総商会北京事務所の王東洪（Wang Donghong）主任ら中日各界の関係者も、中日関係の発展や経済・貿易・文化分野での協力について活発に意見交換した。(c)Xinhua News/AFPBB News