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【9月21日 Xinhua News】中国甘粛省（Gansu）蘭州市（Lanzhou）の甘粛国際会展中心（コンベンション・エキシビションセンター）広場でこのほど、同省文化・観光庁が主催する「現代に融合する文化財－馬家塬（ばかげん）遺跡戦国戎人車輿レプリカ展」が開かれ、戦国時代の華麗な馬車4台が公開された。

展示された馬車は、馬家塬遺跡の戦国貴族墓地で出土した馬車を原寸大で復元している。車体と車に施された金属装飾は、伝統的な銅彫刻技術を用い、30以上の工程を経て鋳造されており、車体表面には美しく精巧な装飾文様が手描きされ、2千年余り前の戦国時代の戎人車馬の姿を生き生きと再現している。

同省天水市（Tianshui）張家川回族自治県にある馬家塬遺跡は、戦国時代後期の西戎（せいじゅう、当時の西方少数民族）貴族の墓地で、車両遺物69台と副葬品3600点（組）余りが出土した。2021年には中国「百年百大考古発見」の一つに選ばれている。同省文物考古研究所の謝焱（Xie Yan）副研究館員は、馬家塬遺跡の高位者墓から出土した車両は非常に豪華で、木製車体の表面の9割以上に金や銀などの金属装飾や漆塗りの彩色文様が施されていたと説明。2千年余り前の中国の卓越した車両製造技術と金属加工技術を反映していると語った。(c)Xinhua News/AFPBB News