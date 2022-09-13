全米OP覇者アルカラス、史上最年少で世界1位に 最新ランキング
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【9月13日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが12日に発表され、全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）を制した19歳のカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）が、史上最年少で1位となった。
11日の全米オープン決勝で、準優勝を果たしたキャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）も2位に躍り出た。
全米オープンでは4回戦でフランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）に敗れ、この6年の同大会で最も早い敗退を喫した元世界1位のラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）は3位を維持。準決勝でアルカラスに屈したティアフォーは19位に浮上した。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：カルロス・アルカラス/6740ポイント
2位：キャスパー・ルード/5850ポイント
3位：ラファエル・ナダル/5810ポイント
4位：ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）/5065ポイント
5位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/5040ポイント
6位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/4810ポイント
7位：ノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）/3570ポイント
8位：キャメロン・ノーリー（Cameron Norrie、英国）/3550ポイント
9位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）/3390ポイント
10位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3355ポイント
11位：ヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）/3200ポイント
12位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/3055ポイント
13位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2950ポイント
14位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/2510ポイント
15位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/2360ポイント
16位：マリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）/2345ポイント
17位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/2110ポイント
18位：カレン・ハチャノフ（Karen Khachanov）/1990ポイント
19位：フランシス・ティアフォー/1940ポイント
20位：ニック・キリオス（Nick Kyrgios、オーストラリア）/1780ポイント
(c)AFP